Munkebo: Så er det igen tid til Fjordens Dag ved Boels Bro.

Ved foden af Munkebo Bakke ligger den idylliske og nyrenoverede havn Boels Bro, hvorfra man kan se Lindøværftets gigantiske kraner og opleve maleriske gamle fiskerhuse. Her på denne idylliske plads med udsigt til hav og marker inviterer Fjordens Dag igen til en spændende dag med en masse gratis aktiviteter inden for Natur, Miljø, Sundhed og Kulturhistorie for store og små søndag 8. september kl. 10-16.

Ved Boels Bro kan man blandt andet tage med på vandretur, prøve kræfter med spejderlivet, se hvordan de lokale dyrker muslinger og tang, prøve skydning med jagtgevær, klappe en krabbe og male på sten. Fyns Veteranbilklub udstiller en samling fine veteranbiler kl. 14-16. En række lokale foreninger har arbejdende værksteder med en masse gamle håndværk som knivmagere, tekstilhåndværk, smedning, stenslibning m.m. Og så er der selvfølgelig masser af smagsprøver på lokale produkter som honning, dram, muslingesuppe, krabbe bisque, lækker grillet vildt og spejderne laver mad på bål.