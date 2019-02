Fjord&Bælts skilt sat på pause

Kerteminde: Fjord&Bælt oplever, at gæsterne har svært ved at finde dem. De vil derfor gerne have lov til at opsætte et elektronisk skilt, så de bliver lettere at få øje på.

Der var lidt diskussion om sagen i teknisk udvalg, men en ting kunne alle enes om: Vi skal lige have kigget i skilteregulativet. Det burde egentlig allerede værre sket, da forvaltningen gjorde sagen klar til udvalget, men den var smuttet.

- Vi vil godt lige sikre os, at vi følger det, der er formuleret i skilteregulativet, så vi ikke risikerer at komme til at danne præcedens for noget, der ikke passer med de overordnede retningslinjer, forklarer Jesper Hempler (SF), formand for teknisk udvalg./ström