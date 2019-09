Fjord&Bælt vil lave udvidelser for cirka 30 millioner: - Der mangler et samlingspunkt ved havnen

- Flere skal sige, at Fjord&Bælt er deres, og det prøver vi at hjælpe på vej.

For Fjord&Bælt handler det om at få flere gæster, men i lige så høj grad om at skabe sammenhæng mellem byens borgere og centret.

- Borgerne og turisterne mangler et sted, hvor de kan iagttage havnelivet, og der mangler et samlingspunkt omkring havnen. Det vil vi gerne skabe, forklarer Jens Oddershede, bestyrelsesformand i Fjord&Bælt.

Vi regner med, at projektet skal finansieres af fonde og et kommunalt tilskud, såfremt det er muligt. Det må vi gå i dialog med kommunen omkring, men vi er meget positivt stemt og synes, at det her er et godt tiltag for byen. Det håber vi også, at andre synes.

Her er oversigten over det nye Fjord&Bælt. Foto: Fjord&Bælt

Udover et sted at komme for byens borgere vil Fjord&Bælts planlagte udvidelse også give flere fordele til centrets gæster.

Skal finansieres ved hjælp af fonde og kommunalt tilskud

Tilbygningen har ikke en fast pris endnu, men Jens Oddershede regner med, at den kommer til at koste cirka 30 millioner kroner. Det er et beløb, som Fjord&Bælt ikke selv kan betale.

- Vi må erkende, at vi ikke selv har råd til at finansiere noget af tilbygningen. Vi har fået en reducering på en million kroner i kommunal støtte, siger han.

Til gengæld synes han, at tiltaget er så godt og værdifuldt for byen, at han er optimistisk omkring finansieringen.

Jens Oddershede har fremlagt udvidelsesplanerne med tegninger for kultur- og fritidsudvalget. Han siger, at de var positiv stemt.

- Jeg synes, at der var en god stemning, men vi har ikke diskuteret finansiering endnu.

Hvis udvidelsen bliver en realitet, har Fjord&Bælt en målsætning på omkring 50 procent flere gæster.