Fjord&Bælt i vinterferien: Se en klumpfisk dissekeret

Kerteminde: Klumpfisken kan ikke leve hele sit liv her i Danmark. Den er her kun hen over sommeren, når vandet er varmt nok, og når der er nok føde.

Kommer der flere eller færre? Hvor store bliver klumpfisken i Danmarks farvande? Er der forskel på fordelingen af hanner og hunner? Hvor gamle er de mon?

De spørgsmål er Fjord&Bælt med til at besvare, når der dissekeres klumpfisk på centret i vinterferien.

Når den særegne fisk dissekeres foran publikum, indsamles alle dyrets dele. Derefter vejes og registreres delene. Resultaterne indsamles og sendes til Nordsøen Oceanarium, som holder levende klumpfisk.

Nordsøen Oceanarium samarbejder med Lissabon Aquarium omkring dataindsamlingen.

Temaet for vinterferien på Fjord&Bælt er "Størst". Her passer klumpfisken rigtig godt ind. Centret har desuden premiere på den nye hvalvæg i vinterferien. Her kan man se hvalerne i naturlig størrelse når de svømmer forbi.

Dissektioner af klumpfisk foregår tirsdag 12. og torsdag 14. februar begge dage klokken 14.