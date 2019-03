Kerteminde: Fjord & Bælt er klar til en ny sæson, og den er startet med stil. Allerede nu har centret tredoblet sit salg af årskort i forhold til sidste år. Det skriver Fjord & Bælt i en pressemeddelelse.

Direktør på Fjord & Bælt, Mette Thybo, fortæller, at det kommende år bliver et spændende et af slagsen.

- 2019 bliver året, hvor vores gæster får en masse nye oplevelser. For os er det rigtig vigtigt, at vi holder fast i traditionerne og vores forskning. Men konstant fornyelse er også vigtigt. Især, fordi så mange af vores gæster kommer igen og igen år efter år. Derfor er vi også super glade for, at vi allerede fra starten af året kan konstatere en publikumsfremgang, siger hun.

Især har gæsterne taget godt imod den nye hvalvæg, hvor man kan se sæler og hvaler i et naturligt størrelsesforhold. Væggen hjælper gæsterne med at lære om havpattedyrenes anatomi og biologi. Eksempelvis er det muligt at se et finhvals-hjerte, der måler næsten en meter på hvert led.