Fiskerikontrollen fandt 25 ulovlige åleruser i Kertinge Nor: Det koster 2500 kroner i bøde pr. ruse

Ålen er i voldsom tilbagegang i Danmark. Alligevel er det ikke alle fiskerne på Kertinge Nor, der kan finde ud af at overholde reglerne, der skal beskytte ålen.

- Vi kender områderne, og vi ved, hvor der er godt at fiske, så det lægger vi vores kontrolplaner efter. men vi havde da håbet, at vores almindelige oplysningsindsatser havde båret frugt. Det viser sig så, at det har de ikke, siger Thomas Hansen.

Fiskerikontrollen er jævnligt på besøg i Kertinge Nor, hvor der er et stort ålefiskeri.

- Det er nok, fordi der er rift om de gode pladser for fiskeri, og så er der nogle, der er faldet for fristelsen, fortæller Thomas Hansen.

- Målet var at kontrollere, at der ikke var nogen, der følte sig fristet til at tyvstarte med at sætte ruser ud før tid, fortæller Thomas Hansen fra Fiskerikontrollen.

Kerteminde: Der blev desværre en travl aften for fiskerikontrollen, da de onsdag aften var på besøg på Kertinge Nor.

Ålen er truet

De fem fiskere kan se frem til en bøde på 2500 kroner pr. ruse. Det vil sige, at hvis en fisker har fem ruser, så kommer der en bøde på 12.500 kroner.

- Og det er faktisk en grov forseelse, så der kan også godt komme en rettighedsfrakendelse på tale. Det vil sige, man kan blive frakendt sin rettighed til at være fritidsfisker i op til seks måneder, fortæller Thomas Hansen.

Mulighederne for at fange ål både for erhvervsfiskere og for private er i en årrække blevet begrænset i takt med, at ålebestande er gået tilbage i Europa.

- Den er i voldsom kritisk tilbagegang. I dag er den under fem procent af bestanden, som vi kender den fra midten af 80'erne tilbage i Danmark, fortæller Thomas Hansen.

- Det er derfor, vi har de her restriktioner for at sikre ålen og dens overlevelsesmuligheder.

For yderligere at sikre ålen bliver der i år indført et nyt forbud mod at sætte åleruser ud fra 1. december 2019 til 28. februar 2020.

- Vi kan ikke bare lade stå til, men er nødt til at gøre en indsats for at bevare de ganske få ål, vi har tilbage for at sikre, at vores børn og børnebørn også får mulighed for at fange og spise en ål.