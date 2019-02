Kerteminde: Med støtte fra Den Lokale Aktionsgruppe for Middelfart, Assens, Nordfyn og Kerteminde Kommune samt Landdistriktspuljen, har VisitKerteminde fået produceret en helt ny video, der skal være med til at lokke endnu flere lystfiskerturister til Kerteminde - både danskere og udenlandske lystfiskere.

Helårs turisme

Filmen skal også tiltrække lystfiskerturisme uden for den normale turistsæson. Fiskesæsonerne ligger nemlig primært i foråret og efteråret, og derfor kan et ryk ind af lystfiskere i netop disse perioder være med til at styrke Kerteminde Kommune som en helårs feriedestination.

VisitKerteminde hjælper også med at sætte en "lystfiskerpakke" sammen med oplagte muligheder til overnatning, seværdigheder og spisesteder, i tilfælde af at man ikke får noget på krogen.

Filmen er en del af et større projekt, der har som formål at øge antallet af maritime oplevelser i Kerteminde Kommune, heriblandt guidede byture rundt til "De syv Havne" i Kerteminde by, ligesom man kan booke sin helt egen fiskeguide. Derudover blev Fiskens Dag introduceret i september 2018 under samme projekt.