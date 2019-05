Fire ugers ventetid til Borgerservice: - I burde kalde det afvisningsservice

- Det havde jeg slet ikke været opmærksom på, siger Jan-Rainer Schmitt og fortæller, at han var på Borgerservice i november i fjor, hvor der ikke var nogen problemer med at komme til med det samme.

Gutterne, som han morgenroer med i Kerteminde Roklub, havde godt nok advaret ham, da han nævnte, at han skulle have bestilt en tid til ekspedition i Borgerservice.

Jan-Rainer Schmitt fra Kerteminde er meget overrasket over, hvor usmidigt det nye Borgerservice i Kerteminde er efter, at der i december 2018 blev indført tvungen tidsbestilling til ekspeditioner.

Man kan jo sagtens tage til borgerservicer i andre kommuner, men det burde jo ikke være noget, jeg skal sidde her og anbefale. Borgerservice i Kerteminde skal gøres mere smidig for de borgere, der bor i kommunen.

Jan-Rainer Schmitt har været i mailkorrespondance med Borgerservice i kerteminde, hvor han fik hurtigt svar om, at det ikke var muligt at få en tid til ekspedition 27. maj. Foto: Mette Louise Fasdal

Bestyrelsesformand kommer fra Tyskland

Jan-Rainer Schmitt er administrerende direktør i et tyskejet selskab, Danren Bogdol A/S, der ligger i Odense. Selskabets bestyrelsesformand kommer fra Hamborg i Tyskland, og da han 27. maj kommer til Danmark i forbindelse med et bestyrelsesmøde, vil Jan-Rainer Schmitt gerne omkring Borgerservice i Kerteminde den dag for at sørge for, at bestyrelsesformanden kan få adgang til NemID.

Bestyrelsesformanden har et CPR-nummer, og da han får dansk løn, har han også årsopgørelser fra Skat.

En uge før, at bestyrelsesmødet skal finde sted, kontakter Jan-Rainer Schmitt Borgerservice for at høre, om det er muligt at komme forbi den 27. maj, hvor bestyrelsesformanden er i Danmark.

Svaret fra Borgerservice lyder, at der ikke er nogen ledige tider 27. maj. Faktisk er der først ledige tider fire uger senere.

Den tygger Jan-Rainer Schmitt på.