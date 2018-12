Kerteminde: Formand for Ældre Sagens afdeling i Kertemind, Finn Lindekilde, blev på delegeretmøde på Nyborg Strand valgt til landsbestyrelsen for Ældre Sagens 840.000 medlemmer i Danmark.

- Finn Lindekilde arbejder utrætteligt for at skabe bedre forhold for vore 3900 medlemmer af Ældre Sagen i Kerteminde, samt for at alle skal have et godt liv hele livet. På Fyn er vi meget glade for, at vi igen har en fynbo repræsenteret blandt landsbestyrelsens ni medlemmer, siger formand for Ældre Sagen distrikt 6, Jacob Peder Dauerhøj.