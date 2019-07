Find badetøjet frem - resten af ugen byder på høje temperaturer og brandfare: Se, hvor du kan få en kold dukkert

Hvis du er fanget på et kontor langt fra det blå vand og det varme strandsand onsdag, kan rådet blive nyttigt senere på ugen. Der er nemlig rig mulighed for et spil beachvolley eller en kold dukkert, når der til og med søndag vil være temperaturer i Kerteminde på minimum 24 grader og op til 26 grader ifølge DMI's vejrudsigt.

Høj risiko for brand

Vejrgudernes gode humør, der vil få Kertemindes 153 solskinstimer indtil videre i år til at stige, øger også brandfaren. Det viser et kort på den nye hjemmeside Brandfare.dk. Her kan man følge landets forskellige brandfareindekser og se, om ens kommune har afbrændingsforbud. Det har Kerteminde ikke, men torsdag skal man være særligt opmærksom, hvis man har planer om at grille, have bål eller noget at gøre med åben ild på andre måder.

Torsdag byder nemlig på op til 26 grader og høj risiko for, at naturen kan blive antændt af gløder eller mindre flammer ifølge brandfareindekset. For at undgå en naturbrand giver Beredskabsstyrelsen følgende råd:

- Brug dertil indrettede pladser, hvis du skal tænde bål eller grille.

- Hold afstand til bevoksning.

- Efterlad aldrig et bål eller en grill, der ikke er slukket helt.

- Tænd aldrig bål eller grill, hvis det blæser meget, eller er meget tørt.

- Hav altid vand i nærheden, når du tænder bål eller griller.

- Smid ikke cigaretskodder og lignende i naturen.

- Ring til 1-1-2, hvis uheldet alligevel er ude.