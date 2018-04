Film

Kerteminde: 4. april er der DOXBIO-premiere på Silvana, en film om den svenske rapper Silvana Imam og om alt det vigtige i livet: Kærlighed, politik, kunst, angst og oprørstrang. Man skal være ret kølig, hvis man ikke bliver berørt af filmen om Silvana og have ret hård hud, hvis man ikke lader sig inspirere til at leve lidt mere i nuet efter endt biografvisning. Som anmelderne formulerer det "En meget vellavet følelsesbombe, som udover at skildre et klogt, sammensat og superinteressant menneske og kunstner, også retter lyset mod hendes fans, som sammen med hende udgør en større fortælling" (Metro, 4 stjerner).Det er især en film for et yngre publikum, der bokser med identitetsspørgsmål og som helt sikkert også kan nyde Silvanas mix af hårdtslående rap og poetiske tekster om alt det svære i livet.Filmen vises i Kerteminde Kino 4. og 5. april kl. 18.