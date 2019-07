Film-campingvogn kommer på besøg i Kerteminde under kirsebærfestivalen

Kerteminde: I løbet af de kommende to måneder vil Kulturegion Fyn og Odense International Film Festival bringe filmkulturen ud til ni fynske kommune med deres rullende kortfilmbiograf. Projektet, der hedder "Film For Alle" har til formål at inkludere store som små i kortfilmens fortælleunivers ved at møde det fynske folk lige dér, hvor de er.

Blandt andet kommer den mobile biograf til Kerteminde. Her gør den stop 19.-20. juli, hvor OFF-roaderen, som den rullende kortfilmsbiograf hedder, er med i Kirsebærfestivalen.

- Med OFF på hjul kan vi nå ud til filmelskere, der måske ikke normalt interesserer sig for kortfilm. Samtidig kan vi med Offroaderen promovere filmlandet Fyn og bringe Odense, Fyn og festivalen tættere på hinanden, siger festivalleder Birgitte Weinberg i en pressemeddelelse. /exp