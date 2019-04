Fibernet i granskoven i Langeskov: Borgerforeningen og FLO deler regningen på 20.000 kroner

Langeskov: Da Langeskov Kræmmermarked første gang så dagens lys, kunne al lagerstyring klares med pen og papir, og når markedet var overstået, kunne alt tastes ind i edb-systemet.

Efterhånden blev denne arbejdsgang lettet af, at der kom bærbære computere og internet, men det har været svært at etablere et midlertidig internet i granskoven, og det har også ind i mellem kostet mange timers snak med teleskaberne - både for at etablere det og siden afmelde det.

- Rent praktisk har det til tider krævet nogle opfindelser og løsninger, som Georg Gearløs vil ryste på hovedet af, forklarer Thomas Overgaard Folleraas, der er formand for Langeskov Borgerforening, der står bag det årlige kræmmermarked i Langeskov.

Med hjælp fra Fiberforeningen for Langeskov og Omegn (FLO) er det nu lykkes at få fibernet i granskoven, hvor Langeskov Kræmmermarked hvert år finder sted.

FLO støtter også projektet økonomisk ved at betale halvdelen af de 20.000 kroner, som det koster at få fibernettet etableret.

- I FLO ser vi det årlige kræmmermarked som en dynamo for sammenhold og samvær. Vi vil gerne hjælpe en forening, der skaber så meget positivt, og som ovenikøbet er med til at udlodde til foreningslivet, forklarer Anne Fiber, der er formand for FLO, i en pressemeddelelse.

Hun ser også et stabilt internet som et gode for de erhvervsdrivende, og som noget der kan være medvirkende til endnu flere aktiviteter på markedspladsen.