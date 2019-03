Fem syge ældre kan ikke komme hjem fra hospitalet: Plejehjemmene er fyldt op

Det tidligere bosted Lille Troelskær står i øjeblikket tomt. Det blev lukket ned efter en kritisk tilsynsrapport, og nu overvejer politikere og administration, om det skal åbnes op igen men som plejecenter med seks demensvenlige boliger. Tv. Britt Pedersen (S), formand for ældre- og handicapudvalget, til højre Anne Valsøe, leder af afdeling Troelskær, et demensvenligt plejecenter, som ligger ret overfor. Foto: Helle Kryger.

Fem ældre venter lige nu på sygehuset på ubestemt tid, fordi rehabiliteringscentret og plejehjemmene er fyldt op.

Kerteminde: Køen til en plejebolig i Kerteminde Kommune er lige nu så lang, at fem syge ældre er fanget i et limbo på sygehuset, selvom de er færdigbehandlede. Det nybyggede rehabiliteringscenter på Toften i Munkebo er fyldt op med borgere, som er for svage til at vente i egen bolig på en plejehjemsplads. Og dem, der er stærke nok til at vente derhjemme, risikerer at vente næsten fire måneder på en plads. Nu er politikerne blevet bedt om at handle: - Hidtil har vi kunnet holde det på et nogenlunde niveau, men det kan vi ikke mere. Nu brænder det virkelig på, og vi kan se, at det stilner ikke af. Det bliver bare ved ud i fremtiden, og det kan hurtigt blive dyrt, hvis vi skal blive ved at betale for borgere, der er færdigbehandlede på sygehusene, og det er jo heller ikke rimeligt for dem, der bare ligger og venter på en afklaring, fortæller Britt Pedersen (S), der er formand for ældre- og handicapudvalget i Kerteminde Kommune.

Kommunen overholder ikke plejeboliggarantien Antallet af ældre i Kerteminde Kommune stiger i øjeblikket med sådan en hast, at antallet af plejeboliger ikke slår til.I alt venter 16 ældre, som er omfattet af plejeboliggarantien, på en plejebolig



9 borgere venter i rehabiliteringscenteret på, at der bliver en ledig plejebolig



5 borgere ligger på sygehuset, mens de venter på en plads på rehabiliteringscentret.



Kommunen kan dermed heller ikke overholde plejeboliggarantien, som er på to måneder. Enkelte har foreløbig ventet næsten fire måneder på en plejebolig.



Plejeboliggarantien blev indført d. 1. januar 2009 for alle ældre, der har behov for en plejebolig eller plejehjemsplads. Hensigten med garantien er at sikre, at ældre, der har behov for en plejebolig, får tilbudt boligen senest to måneder efter optagelse på den generelle venteliste. Byrådet kan opfylde plejeboliggarantien ved at tilbyde en plads indenfor kommunen eller ved køb af pladser i andre kommuner.

En løsning koster mellem 1-1,4 millioner Planen er på længere sigt, at der skal bygges et nyt plejecenter i Munkebo. Men da situationen er akut, er oplægget, at der enten skal åbnes seks ekstra pladser på Lindhøj Plejecenter i Munkebo eller at det nu lukkede bosted Lille Troelskær åbnes op med seks demensvenlige pladser og slås sammen med det eksisterende demensafsnit lige overfor. - Der skal faktisk bare males et par døre, så er det stort set klart, lyder det fra Anne Valsøe, der er leder af afdeling Troelskær. Hun mærker også presset på kommunens plejeboliger. - Det er ikke længe, stuerne når at stå tomme, før der er flyttet en ny ind, fortæller hun. Det politiske udvalg skal pege på en løsning på et møde tirsdag den 12. marts. Løsningen på Lindhøj medfører en ekstraudgift på en million kroner, mens en genåbning af Lille Troelskær med plejeboliger koster 1,4 millioner kroner. Administrationen anbefaler Lille Troelskær på baggrund af at: "Huset er istandsat og boligerne er moderniseret og lever op til standarderne. Lille Troelskær er tilmed optimal i forhold til målgruppen af borgere, hvoraf langt størstedelen er borgere med en demenssygdom og der opnås dermed en synergi med afdeling Troelskær."

Hver dag på sygehus koster Britt Pedersen vil vende begge løsninger med de øvrige politikere i udvalget, inden hun beslutter sig. Én ting er dog sikkert: Det haster. - Lige nu betaler vi til borgere, der ligger på sygehuset, fordi vi ikke har mulighed for at tage dem hjem. Rehabiliteringscenteret er ved at sande til med borgere, der venter på en plejebolig, og der er også borgere, der venter i eget hjem på en plejebolig. For de borgere, der venter på sygehuset, er der jo ikke noget mål for opholdet, som der er på rehabiliteringen, hvor formålet er genoptræning. Derfor skal vi kunne tage de borgere hjem så hurtigt som muligt. I 2007 blev der indført en takst for kommunernes færdigbehandlede patienter i sundhedsvæsnet. Den takst blev 1. januar 2017 sat op, så kommunerne i dag betaler 3.952 kroner de to første dage en patient, der er færdig med sin behandling, er indlagt - og 5.928 kroner de øvrige følgende indlæggelsesdage. Argumentet for at indrette systemet således er, at kommuner, der forebygger unødige indlæggelser blandt ældre og småbørn, får en økonomisk gevinst ved at fange borgernes lidelser som eksempelvis væskemangel og blærebetændelse i opløbet og holde godt øje med børns og ældres helbred og sundhed.