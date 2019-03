Fem millioner kroner til ny asfalt: Nu bliver hullerne i Langegade snart fyldt

Kerteminde Kommune har i år afsat fem millioner kroner til ny asfalt. Langegade står øverst på listen over veje, der skal have ny belægning.

- Det er ny asfalt. Der er ret store skader på den eksisterende asfalt, og det nytter ikke noget at lappe det. Det er nemlig heller ikke billigt at lave lappeløsninger, så det er helt ny asfalt, der skal på.

Kerteminde: Det har i mange år været en bumpet tur for cyklisterne, der cykler igennem den nordlige del af Langegade i Kerteminde. Nu er der imidlertid godt nyt på vej for cyklisterne. Stykket er nemlig kommet på listen over veje, der skal have ny asfalt i Kerteminde Kommune.

Kerteminde Kommune har været opmærksom på hullerne i Langegade igennem flere år. Det nordligste stykke af Langegade mellem Hindsholmvej og Gasværksvej fik ny asfalt for et par år siden, men der var ikke penge til at forny hele Langegade. Foto: Peter Ammitzbøll.

Grimme skader

Kerteminde Kommune har i år afsat fem millioner kroner til at lægge ny asfalt. De penge forslår dog langt fra til at reparere alle de veje, der trænger til et ny lag asfalt.

- Jeg har en lang liste over de strækninger, hvor der er store skader, men midlerne er begrænsede, så vi kan ikke nå det hele, siger Mladen Grgic.

I toppen af listen er også et stykke af Hans Schacksvej fra Borgmester Hansenvej ned til lyskrydset ved Langegade.

- Der er nogle ret grimme skader, og det skal vi have rettet op på, fortæller Mladen Grgic, der regner med at have listen over hvilke stykker vej, der skal have ny asfalt klar i løbet af en månedstid, hvorefter opgaven sendes i udbud.

- De strækninger, hvor det er absolut nødvendigt at forny asfalten, bliver sendt i udbud, og viser det sig så, at vi får nogle fornuftige priser, så kan det være, at der bliver tilført nogle ekstra veje, siger Mladen Grgic.

For at få de bedste priser på opgaven får den kommende entreprenør helt indtil begyndelsen af oktober måned til at lægge ny asfalt.