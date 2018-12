Fem lokale kandidater til Årets Fynbo

Nordøstfyn: Når Årets Fynbo skal kåres den 26. januar, kan modtageren meget vel være fra Kerteminde Kommune.

Vores lokalområde har i hvert fald nogle stærke kandidater med i feltet. Men det er en hård konkurrence, for i alt er der indstillet 71 fynboer, der alle har markeret sig positivt i årets løb.

De fem lokale indstillinger er: Vini Iuel, sangerinde og godsejerfrue - for at være initiativtager til at få kulturhuset Anexet sat på landkortet på verdensplan.

Svetlana Nissen - for at være en fantastisk leder både for elever, lærere og de frivillige på sprogskolen i Munkebo.

Michael Hye Nielsen - for at være en stor ildsjæl med hensyn til at skabe robotvækst på Fyn (Munkebo).

Bo Damgaard, afgående direktør for Film Fyn - for sit utrættelige arbejde med at sætte Fyn på det kulturelle landkort.

Anne Grethe og Kaj Påske - for deres engagerede arbejde med sang for de ældre på plejehjemmet Birkelund.

Prisen, der er indstiftet af Fyens Stiftstidende og har været uddelt siden 1976, bliver overrakt den 26. januar.

Listen over de 71 kandidater er læst med julelys i øjnene, så skulle der være overset en enkelt lokal kandidat, så gør os endelig opmærksom på det. /ström