Fejl i forvaltningen skyld i misforståelse: Ingen penge til Munkebo Bakke

Munkebo: - Det er da helt utroligt, at der kommer sådan en ansøgning nu, hvor vi lige har taget hul på et nyt budget, indvendte Terje Pedersen (DF), da han så ansøgningen fra Munkebo Bakke om 375.000 kroner til et info-hus med toilet.

Den reaktion kom - med god grund - noget bag på underskriveren af ansøgningen, tidligere borgmester Palle Hansborg-Sørensen. For i den selvejende institution Munkebo Bakke havde de netop fået regnestykket til at passe med de penge, de af forvaltningen havde fået at vide, der var at gøre med.

Forklaringen på hele miseren er en fejl begået af en medarbejder i forvaltningen, forklarer formand for teknisk udvalg, Jesper Hempler (SF), efter at udvalget har behandlet sagen.