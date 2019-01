Farvel til panodilerne: Fem skridt Munkebo Skole har taget for at forbedre elevernes trivsel

Færre elever har ondt i maven, og der er blevet mere ro i timerne på Munkebo Skole. Læs her hvad skolen har gjort for at øge trivslen.

1. Fire indsatsområder

For mange elever med ondt i maven og for meget uro i timerne førte sidste skoleår til så meget selvransagelse på Munkebo Skole, at der blev sat massivt ind for at vende udviklingen. Da den årlige trivselsundersøgelse udkom i november, viste resultaterne sig så gode, at pædagogisk leder Youssef Bibi for nylig holdt en mindre lektion for børn- og skoleudvalget om, hvad skolen havde gjort. Her er et uddrag til inspiration for andre:

- For at kunne dokumentere og evaluere vores arbejde valgte vi nogle områder ud, som vi ville fokusere på. For mange børn havde ondt i hovedet (1) og ondt i maven (2). Der var også for meget uro i klasserne (3), og eleverne følte en lav grad af medbestemmelse (4), fortæller han.

2. Årlig trivselsuge Skolen indførte en årlig trivselsuge i uge 37, hvor alle klasser blev sat til at arbejde med trivsel, og skolens antimobbe-politik blev gennemgået med en tættekam. På opfordring fra tosprogslærerne på skolen blev uge 45 tilmed udråbt til årlig kulturuge, hvor der bliver sat fokus på de mange forskellige kulturer, der er samlet på skolen.

3. Den gode kammerat Det har været helt op til personalet i klasserne, hvordan trivsel kom på dagsordenen. I nogle af de små klasser blev der arbejdet med "vores fælles klasseregler." - Det er ikke regler, som læreren har udstukket, men nogle de finder frem til i et samarbejde. De har også arbejdet med "legemakkere" i frikvarteret, hvor man har ansvaret for, at ens makker ikke er alene i pausen, fortæller Youssef Bibi.

4. Lyst til at lære De større klasser havde sat mobning og "lysten til at lære" på dagsordenen. - En årgang arbejdede med at synliggøre skaderne af mobning. De opførte blandt andet en forestilling, hvor man ser et paphjerte krølle sammen, når man bliver mobbet. Det bliver aldrig helt det samme fine glatte hjerte bagefter, fortæller Youssef Bibi.

5. Tættere samarbejde med psykologer Der måtte også en ny organisering til i ledelsen. Hvor ansvaret for elevernes trivsel tidligere hørte til afdelingslederen i indskolingen, mellemtrinnet eller udskolingen, blev alt nu samlet under skolens pædagogiske leder. Og samarbejdet med kommunens psykologiske rådgivning blev intensiveret. - Vi indførte faste opfølgningsmøder mellem skole og PPR. Tidligere mødtes vi kun i forbindelse med et forældremøde, og vi havde kun en rapport at forholde os til. Nu er vi meget bedre opdateret, fortæller Youssef Bibi.