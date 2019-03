- Vi har igennem en længere periode haft et tæt samarbejde med Allan og ser frem til, at han nu officielt bliver en del af gruppen. Allan er et meget ordentligt menneske - ordentlig overfor andre, men også overfor sig selv. Han er en ildsjæl og har dyb indsigt indenfor foreningsområdet, fortæller Klavs Norup Lauridsen.

Kerteminde: Han kæmpede side om side med dem under kommunalvalget 2017, og han har efterfølgende siddet med ved deres gruppemøder. Det er derfor helt naturligt, at Allan Thomsen, tidligere Borgerlisten, nu er blevet en del af den konservative gruppe i Kerteminde byråd.

God kemi

Den 21. februar 2019 lukkede Borgerlisten på en generalforsamling. Den samlede bestyrelse trak sig, og da ingen havde meldt sig til at stille op til bestyrelsen, var der lagt en ekstraordinær generalforsamling ind midt i den ordinære, så foreningen kunne blive nedlagt.

Allan Thomsen glæder sig over, at han er blevet godt modtaget i den konservative gruppe. Beslutningen har været undervejs et stykke tid:

- Jeg vidste godt, hvad vej det gik, og så var spørgsmålet, om jeg skulle være løsgænger, blive konservativ eller helt forlade byrådspolitik. Men det er et kæmpe arbejde at sidde alene, og af hensyn til dem, der har stemt på mig ved valget sidste gang, har jeg besluttet at gøre arbejdet færdigt på en ordentlig måde hos de konservative. Jeg synes, vi har en god kemi og vil mange af de samme ting, lyder det fra Allan Thomsen.

- Det gælder blandt andet en genopretning af kommunens økonomi og at arbejde for en god placering af Langeskov Bibliotek, fortæller han.

Allan Thomsen fortsætter i kultur og fritidsudvalget, hvor den konservative Jesper Schmidt-Nielsen altså nu har fået en partifælle.