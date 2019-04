Far og søn sov mellem ugler og svaner i Sybergland: - En fantastisk oplevelse

Sybergland Shelters

I 2012 overtog Kerteminde Kommune 72 ha landbrugsjord, der i dag er omdannet til en rekreativ naturpark til gavn for borgere, turister og ikke mindst naturen. Her findes allerede en stor bestand af orkideer, da området er meget kalkrigt.Af de 72 ha er de 28 ha i dag søer. Fuglene har førsteret til søerne, så det er ikke tilladt at færdes i eller på søerne.I 2019 er der opført fire nye shelters. Cirka 500 meter fra shelterpladsen er der bygget et læringsmiljø med drikkevand og to toiletter.Der kan sove i alt 20 personer på shelterpladsen.Der må ikke rejses telte på pladsen.Der må ikke bades i søerne.Hund må gerne medbringes, hvis den holdes i snor.Husk brænde.Det er gratis at overnatte i shelterne i Sybergland, dog skal du reservere på www.bookenshelter.dk , og betale fem kroner pr. person i administrationsgebyr.