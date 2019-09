Det er vigtigt at mærke efter, hvad der er meningsfuldt. Den devise har Bettina Westergård levet efter siden hun og manden Lars Westergård byggede deres planteskole for 11 år siden. Nu dyrker og underviser hun yoga i parrets hjem.

Ænderne går frit rundt blandt planter, æbletræer og blomster på Westergård Planteskole ved Nymarkshuse. Siden parret Bettina og Lars Westergaard i 2002 byggede planteskolen, har de arbejdet hårdt for at skabe det liv, som de ville have. Bettina og undertegnede bliver enige om, at interviewet skal foregå på gulvet i rummet, hvor yogatimerne finder sted. Det bliver hurtigt tydeligt, at journalistens 27-årige krop er i noget værre stand end den 43-årige yogalærers. Sådan er det. Bettina og manden Lars dyrker planter og træer, men udover det så har Bettina Westergård i et halvt år undervist i yoga på planteskolen. Sammenlagt har hun undervist i yoga i 7 år. - Yoga har hjulpet så mange mennesker, og jeg har endnu ikke mødt nogen, hvor yogaen ikke gør et eller andet for dem. Det fremmer velværet i hele kroppen, styrker smidighed muskler og balance, siger hun.

Bettina driver planteskolen med manden Lars. Ved siden af tilbyder hun yogaundervisning i Yogatræet. Foto: Janus Fabricius Nielsen

Hovedpine og travlhed Da parret begyndte byggeprocessen, var der travlt. Bettina var gravid og passede et fuldtidsjob for at få økonomien til at hænge sammen, imens planteskolen fik fodfæste. - Jeg havde cirka fem år, hvor jeg arbejdede, passede børn og hjalp til med planteskolen. Undervejs fik jeg en forfærdelig hovedpine, og piller hjalp ikke. Så Bettina sygemeldte sig og blev fyret. Så begyndte hun at meditere og dyrke yoga. Efter tre måneder forsvandt hovedpinen. - Det lærte mig vigtigheden af at lytte til kroppens signaler. Når man praktiserer yoga og meditation er man stille, og det giver mulighed for at mærke, hvad der sker i kroppen og i sindet, og mærke, hvordan man egentlig har det.

Det der faktisk betyder noget For Bettina hjalp yoga hende med at få styr på, hvad der er vigtigt i livet. Det var ikke at blive rig eller arbejde i et fast job. - Yoga hjælper til at prioritere, hvad der er meningsfuldt i livet. Ikke at finde lykken, det virker for bombastisk, men til at få styr på alt det, man ikke tænker over eller mærker efter i hverdagen. Bettina er ikke interesseret i at blive rig på hverken yoga eller planteskolen. Det er ikke det vigtige. Det vigtige er derimod, at man har det godt. - Jeg har været lønmodtager, men jeg bliver det aldrig igen. Jeg har det meget bedre herude. Vi arbejder hårdt, men det er tilfredsstillende. Derfor vil jeg gerne udbrede yoga, så andre også kan få tid til ro og omtanke.