Den firelængede gård giver plads til, at alle i familiekollektivet både kan have fællesskab og privatliv. Sammen passer de gårdens frilandsgrise, får, gæs, høns, ænder og kalkuner - til eget brug og nu også til salg.

Revninge: Postkasserne sidder på stribe ude ved vejen og fortæller, at der bor mange i den firelængede gård på Revninge Bygade. Gården ser lidt tillukket og ugæstfri ud. Det er den imidlertid så langt fra, tværtimod - Familiegården, som den hedder (i Revninge kendt af alle som Brødrenes Gård) - huser fire generationer under samme tag, og fra den 7. april også en gårdbutik. Smag på vin og pølser Revninge: Den nye gårdbutik i Familiegården, Revninge Bygade 54 B, er etableret i Mads og Linda Jonsens store bryggers. Her vil man ved åbningen den 7. april blive budt på smagsprøver på de grillpølser, familien laver af kød fra de grise, de avler i baghaven. Der vil også være smagsprøver på vin fra den vinhandel, Mads Jonsens grandfætter driver i Odense, og takket være ham vil vin fast være i sortimentet i gårdbutikken.Der bliver alle mulige udskæringer af grisekød på frost, der vil være familiens egne spegepølser og grillpølser, og i sæsonen vil der være grøntsager af egen avl. Desuden vil der være glaskunst, som en af naboerne laver og smykker, som Mads' søster fremstiller.



Egentlig skulle gårdbutikken have været indrettet i den gamle hestestald, og familien har fået kommunens tilladelse til det.



- Men det ville være et temmelig stort arbejde, så vi blev enige om at starte i bryggerset. Så kan vi altid udvide i hestestalden, hvis det viser sig, at det kan bære. Gården er indrettet med godt 600 kvadratmeter beboelse fordelt på tre selvstændige boliger. Her bor Susanne og Jan Larsen, Susanne og Jans to sønner; Mads Jonsen og Christian Larsen samt deres hustruer; Linda og Sidsel, Mads og Lindas børn; Steen, Frederik og Katrine samt Jans far; Hans. Han er 93 og ville have boet på plejehjem, hvis det ikke havde været for familiekollektivet. - Det startede egentlig med, at vi snakkede om, at det kunne være godt at bo sammen, så jeg ikke er så alene, når Mads som maskinmester er ude på job to uger ad gangen, fortæller Linda Jonsen om begyndelsen på familiekollektivet.

Altid nogen hjemme

Da gården i Revninge for godt seks år siden blev til salg, slog de til, og med alle de kræfter sådan en familie til sammen råder over, er de selvforsynende med både kød og kartofler. Og de synes, at nu har de overskud til at producere lidt ekstra, de kan sælge i en gårdbutik. - Der er ingen af os, der på forhånd havde forstand på landbrug, så vi har bare kastet os ud idet, fortæller Linda Jonsen storsmilende. For det viste sig hurtigt, at de - uanset den manglende erfaring - havde, hvad der skulle til. - Vi har cirka tre hektar jord, og desuden har vi otte frilandsgrise, tre får, 30 høns og syv gæs. Inden længe kommer der også ænder og kalkuner til. Og så er der jo de tre hunde - en til hver familie, opremser Linda Jonsen. Linda Jonsen er køkkenassistent, Susanne Larsen er tidligere hjemmevejleder, Jan Larsen har kørt for Juliane drivhuse. Christian og Sidsel Jonsen har begge Downs Syndrom. - Mads er ude 14 dage ad gangen, Susanne og Jan er pensionerede, Christian og Sidsel går i skole, og jeg er ansat til at sørge for Christian og Sidsel, så de kan bo selv og have en velfungerende hverdag. Det betyder, at der altid er nogen hjemme på gården - undtagen i de få tilfælde hvor vi alle er afsted til familiefest, griner Linda.

Halvvilde pølser