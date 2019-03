Fagprøve i Matas: Anne-Cristine vil kæle for dit udseende

Det er det rigtige

Hun besluttede sig for at søge en stilling som materialist-elev i Kerteminde efter at have fået et lille skub af en veninde, som mindede om, at Anne-Cristine altid har interesseret sig for sine negles udseende.

Hun fik pladsen som elev og fornemmede den dersens "det var det, jeg skulle"-åbenbaring, da hun bevægede sig ind i faget.

- Jeg kan godt lide det med, at jeg får en bred uddannelse, hvor jeg lærer noget om hudprodukter og vitaminer, forklarer 21-årige Anne-Cristine Duus Andresen, der til dagligt bor i Nyborg.

Nu er hun lige ved at afslutte sin toårige uddannelse, men inden hun kan kalde sig færdiguddannet, skal hun aflægge sin fagprøve. Det sker i uge 14 i butikken i Matas i Langegade i Kerteminde, hvor hun har valgt at sætte fokus på Lancômes produkter.

Hun opretter blandt andet en sansebar, hvor kunderne kan få lov til at dufte til de forskellige produkter og se, hvad de indeholder.

Hun har en række aktiviteter, som koncentrerer sig om hænderne. Blandt andet lægger hun neglelak og giver håndmassage.

Tirsdag 2. april arrangerer hun en kundeaften i butikken. Hele uge 14 kan man også komme ind og få lagt en makeup med produkter fra franske Lancôme, som også er et firma, hvis historie, Anne-Cristine Duus Andresen synes, er god.

Skøndhedsmærket er grundlagt i 1935 af Armand Petitjean - en mand, der elskede roser, dufte og skønheden i kvinder.