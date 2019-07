Færre gæstesejlere i Marinaen: Fremtiden byder på færre, men større både

Kerteminde: Det er ren masteskov at kigge ud over marinaen i øjeblikket. Bådene ligger og vugger side om side ved bro efter bro. Men der mangler alligevel nogen. Det afslører antallet af gæstesejlere.

Målt på den 12. juli havde der i år været anløb af 2960 gæstesejlere. Da vi i 2012 skrev om gæstesejlerne, lå tallet på 3720, og det var endda under overskriften "Gæstesejlerne svigter", fordi tallet året i forvejen havde været 4292 og endnu højere året før det.

Den udvikling kan være en bekræftelse af, at der trænger til fornyelse i marinaen, og at en plan for modernisering af marinaen kommer lige i rette tid.

Jørgen Larsen, formand for Kerteminde Sejlklub er dog ikke sikker på, at man kommer op på de store tal fra 2010 og 2011 igen.

- Jeg tror, at udviklingen går i retning af færre sejlere, men at dem, der så er, vil være villige til at bruge flere penge, siger han og tilføjer:

- Vi kan jo bare se på, at bådene bliver større og større. I år er der flere nye 30- og 40-fods både. Det var helt uhørt for 20 år siden. Dem er marinaen slet ikke bygget til at tage imod, så de må ligge langs med havnekajen, fordi de er så brede og stikker så dybt. Dem kommer der flere af i fremtiden, så dem skal vi sørge for at skaffe plads til i en moderniseret marina.