Færre end sidste år har fundet vej til Kerteminde Camping

Kerteminde: For et år siden lå de i campingmutter Gitte Charlotte Enevoldsens bag- og forhave og foran campingpladsens reception og butik. Det usædvanligt gode sommervejr 2018 lokkede i stor stil campister til Kerteminde Camping fra sæsonens start i april.

- Vi kan ligge på omkring 1000 mennesker i døgnet, hvis alle enheder og hytter er fyldte. Men så er det også fyldt totalt op. Det var vi næsten i gamle dage. Og sidste år var det også noget, jeg tænkte på, siger hun og beretter, at 2019 ikke kan følge med 2018-sæsonen.

- Det ser fornuftigt ud - også med bookinger. Vi har ikke lige så mange som sidste år, men det er, fordi der kom rigtig mange. Vi gik jo i shorts fra april til august. Vi er på det samme niveau i år, som vi plejer at være. Det er ikke helt i bund.

Udover de omkring 100 fastlæggere, der er på Kerteminde Camping, kommer der også folk fra udlandet. Det fortæller Gitte Charlotte Enevoldsen.

- Jeg er begyndt at få fremgang på tyskere. Der kommer en del af dem. Men der kommer også en del fra Schweiz og selvfølgelig fra andre steder i Danmark - København, Fyn, siger hun.

Byens tætte placering og nærvær er noget af det, hun oplever, der får campisterne til at parkere campingvognen i Kerteminde. Noget, hun naturligvis gerne vil have fortsætter. Men det sker kun, hvis byen også gør en indsats, påpeger Gitte Charlotte Enevoldsen.

- Det er godt, at vi kan tiltrække turister. Men det er vigtigt, at vi har udvikling og ikke afvikling. Vi kan få mange dejlige mennesker på besøg i Kerteminde. Det kræver, at vi har åbne arme og tager godt imod alle. Det gør vi, men vi skal også sikre en pæn og vedkommende by. Man bliver glad, når en by ser lækker ud, siger campingejeren og afslutter:

- Jeg tror, Kerteminde drager, som Fru. Møghe siger så fint. Vi skal blive ved med at kunne pirre den dragelse.