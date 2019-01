Færre åbningsdage i ungdomsklubber: De unge skal finde på noget andet at lave, og hvad finder de så på?

- Dem, der kommer, er dem, der vælger det til. Nogle af dem måske fordi de har et behov, og der ikke er det vilde bagland derhjemme. Eller måske fordi der ikke er råd til at gå til håndbold eller fodbold.

Pædagog Helle Svendsen har været tilknyttet ungdomsklubben i Munkebo i 18 år. Hun ærgrer sig over, at klubben fremover skal have en åbningsaften mindre.

- Vi mener, at tilbuddet skal være i både Langeskov, Kerteminde, Munkebo og Dalby. Hvis vi lukkede Langeskov-klubben, skulle de unge der til Kerteminde for at komme i klub. Og da busforbindelserne i Kerteminde Kommune ikke er ret gode om aftenen, ville det betyde, at der ikke kom nogen, forklarer leder af ungdomsklubberne, Roman Lukasiewicz.

Besparelsen betyder, at klubberne fremover har åbent to aftener om ugen i stedet for tre. Fire ansatte er blevet afskediget, og fællesture til for eksempel Tivoli i København og Djurs Sommerland er også sparet væk i 2019.

Negativt for integrationen

- Der er et massivt behov for at have en klub i Munkebo, og hvis vi havde mulighed for det, ville vi også gerne have mere åbent dernede, siger Roman Lukasiewicz og er derfor også ærgerlig over, at de må holde en dag mindre åbent.

- Så skal de unge jo finde på noget andet, når de ikke er i klubben. Og så er spørgsmålet jo, hvad de så finder på. Bliver de hjemme, eller hænger de ud et sted og laver nogle ting, som ikke er så smarte, siger han.

Også Helle Svendsen er bekymret for, hvad de unge kommer til at beskæftige sig med. Og hun er også bange for hvilken konsekvens, besparelsen vil få for de flygtninge, der bruger klubben. I Munkebo Ungdomsklub er der nemlig et stort fremmøde af både syriske og kurdiske unge.

- Og den integration, der foregår der på fritidsplan her i klubben, mister vi så en hel åbningsdag på. Det er en tredjedel af vores tilknytning. Det er ret væsentligt, siger hun og forklarer:

- Vi vil gerne have, at de taler dansk, når de er hos os. Det vil sige, at deres sproglige integration bliver højnet, når de også får hjælp her ved siden af deres skole.