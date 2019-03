Fællesspisning og affaldsindsamling: Lokalrådet sørger for indisk mad og sække til naturens forårsrengøring

Mesinge: Denne gang står menuen på indisk, når Mesinge Lokalråd inviterer til fællesspisning i forsamlingshuset tirsdag 26. marts kl. 18. Der er tilmelding til fællesspisningen til Tina Hansen senest 22. marts på telefonnummer 2814 1910.

Deltagerne opfordres til at tage hyggen med sig fredag 29. marts, for her er der affaldsindsamling i Mesinge. Det sker fra kl. 16-18, hvor der er ruter i Mesinge, Tårup, Salby, Midskov og ved Dalbybugten. Der er tilmelding på www.mesinge.dk, og her kan man også finde en liste over de lokale indsamlingers startsteder.

