Fællesspisning i Kulturhus Fjorden

Kerteminde: Foreningen Fjordens Folkehus inviterer til nogle sjove og hyggelige timer søndag 2. december fra kl. 15.30 til omkring kl. 20 med spisning, hvor der serveres flæskesteg og en vegetarret. Stedet er Kulturhus Fjorden.

Er lysten til at være med i et pakkespil, skal man huske at tage en lille pakke med.

Der er musik og sang ved Steffen Eggerts på harmonika og Conny Melgaard med "syng med sange".

Det kræver ingen tilmelding, men ønsker man at være med til fællesspisningen, så skal der sendes en sms eller ringes til 29276982 senest fredag 30. november.

