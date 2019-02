Får et halvt års løn for at gå: Havnefoged passer ikke ind i den nye organisation

Havnefoged Jimmy Pedersen har fået et halvt års løn for at gå. - Det har været et dejligt job med nogle fantastiske mennesker, siger den snart tidligere havnefoged om sine år i Kerteminde Kommune.

Kerteminde: Havnefoged Jimmy Pedersen har valgt at sige farvel efter 18 års ansættelse i Kerteminde Kommune.

- Vi er i fællesskab blevet enige om at stoppe samarbejdet, fordi jeg ikke ønsker at være en del af den nye organisation, fortæller Jimmy Pedersen, der har sidste arbejdsdag på marinaen 28. februar.

- Man har politisk valgt, at der skal reduceres i ledelsen i kommunen, og det betyder, at man lægger Park, vej og havne, hvor jeg er driftsleder, ind under Teknik og miljø. Enten skulle jeg have en anden stilling, eller også skulle jeg tage en aftrædelsesordning, siger Jimmy Pedersen, der har fået et halvt års løn for at gå.

Jimmy Pedersen blev ansat i Kerteminde Kommune i 2001 som ansvarlig for kommunens parker. En overgang havde han også ansvaret for kommunens veje, og i 2011 kom havnene i kommunen ind under hans domæne.