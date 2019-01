Få jorden tilbage under neglene: Ældre tilbydes have på Nørremadegaard

Kerteminde: Mange ældre vælger at skære haven fra, fordi den bliver for stort et arbejde at vedligeholde, men savnet efter haven kan alligevel være allestedsværende efterfølgende.

Derfor er den økologisk gård Nørremadegaard og Ældresagen nu gået sammen om at tilbyde ældrehaver til ældre.

Med ældrehaver på Nørremadegaard, der ligger lige uden for Rynkeby og har adresse på Rynkeby Hestehave, er det muligt at dyrke grøntsager i fællesskab og være sammen om det gode måltid i udekøkkenet. Du er i naturen og har udsigt til grise og kalve på markederne omkring gården.

På gården er der havegrej og køkkenfacilteteter, så det er egentlig bare med at få jord under neglene. Haverne er kultiverede ved opstart, og der kan gødskes med kompost fra ejendommen.

Det koster 500 kroner for et jordlod, og er I flere, der går sammen, kan der gives rabat på et større stykke.

Det er en forudsætning, at haverne dyrkes økologisk. Økologiske frø kan købes på gården.

Hvis du er er interesseret, kan du sende en SMS til Dorte Daugaard fra Nørremadegaard på 20442012 og høre, om der er ledige jordlodder.

Der er informationsmøde på gården på Rynkeby Hestehave 1. april klokken 16, men allerede nu er det muligt at reservere en have.