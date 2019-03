F.S. Kiosken i Munkebo er lukket

Store planer for fremtiden

Bycenteret blev 1. november 2018 overtaget af Munkebo ApS, som har store planer med ejendommen. Der skal blandt andet bygges på 1. salen og bygges lejligheder. Enkelte forandringer er allerede sket, idet der er opført en ny legeplads foran centeret.

For de nye ejere handler det ikke kun om at gøre noget nyt ved Munkebo Bycenter, men om at gøre det bedre end dem, der har haft det før. Bycenteret skal ikke længere være et sted, man får overstået hurtigt. Det skal derimod fungere som et alternativt til indkøbsmulighederne i Odense. Derfor vil der også komme nye butikker til, så der kan pustes liv i Munkebo Bycenter, som Allan Jørgensen tidligere har formuleret det til avisen:

- Vi skal have flere "hygge-nygge" forretninger ind. Vi skal ikke bare have et sted, hvor folk kører ind og handler og så kører hjem igen. Vi skal have forretninger ind, som lægger op til mere end bare her-og-nu-varerne, fortæller Allan Jørgensen.

For Munkebo ApS vil succeskriteriet være, at Munkebo Bycenter med tiden vil være et fuldstændig udlejet center, der summer af liv og et sted, de lokale vil opsøge, når de skal shoppe.