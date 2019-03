'Et ægte par': Christian og Sidsel fra Revninge er hovedpersoner i ny dokumentar om ægteskab

Den 21. marts er der premiere på dokumentarfilmen "Et ægte par" med Sidsel og Christian fra Revninge i hovedrollerne. Filmen skildrer deres ægteskab, som på mange måder er helt almindeligt - bortset fra at de begge har Downs syndrom.

Revninge: I to år har dokumentrar-fotografen, Emil Langballe, fulgt Christian Larsen og Sidsel Boel Kruse, der bor på Familiegården i Revninge. I 2017 sagde de ja til hinanden i Revninge Kirke og blev mand og kone. På mange måder lever de som et helt almindeligt ægtepar. Og så alligevel ikke. De har nemlig begge to Downs syndrom. Den 21. marts er det International Downs syndrom-dag, og det er på netop denne dag, at dokumentarfilmen "Et ægte par", med 27-årige Christian og 26-årige Sidsel i hovedrollerne, har premiere i Empire Bio i København. Derfor skal Christian og Sidsel til København sammen med hele familien, for at stå på den røde løber til premieren. Og de er meget spændte. - Jeg har lidt sommerfugle lige her, siger Christian og lægger hånden på maven. Dokumentarfilmen skildrer Christian og Sidsels ægteskab, og alle de glæder og skærmydsler der helt naturligt følger med i et parforhold. Senere bliver filmen sendt som en dokumentarserie i tre afsnit på TV2.

Det er dejligt at blive mand og kone - nu skal jeg ikke længere sige min kæreste hele tiden, nu kan jeg sige min kone. Christian Larsen, 27 år.

Christian vil gerne være landmand, og hælper med at fodre gårdens mange dyr, muge ud og køre traktor. Foto: Sugi Thiru

Livet på gården I 2015 flyttede Sidsel og Christian ind på Familiegården i Revninge. Her bor de sammen med Christians forældre, Susanne og Jan Larsen, Christians gamle bedstefar, Hans på 94 år, Christians bror og svigerinde, Mads og Linda, og deres tre børn Steen, Frederik og Katrine. Men selvom Sidsel og Christian bor sammen med hele Christians familie, så har de deres eget hus på gården, hvor de nyder at kunne være sig selv. - Det er dejligt at bo på landet, siger Christian, der altid har drømt om at være landmand. To gange om ugen er han på Paletten, som er et aktiveringstilbud i Munkebo, hvor han hjælper til som pedel. Resten af ugen hjælper han til på gården med at fodre grise, får og høns, muge ud og køre traktor. Sidsel er på Paletten fem gange om ugen, og hver morgen følger Christian hende til bussen, selvom hun nogen gange godt kan være lidt langsom til at gøre sig klar. Mange af hverdagens opgaver klarer de to selv. Men de har også brug for hjælp til nogle ting, og det får de af familien. Christians svigerinde Linda er ansat i nogle timer om ugen til at hjælpe dem. Hun hjælper dem blandt andet med at komme ud af fjerene om morgenen og hjælper dem også med at komme i seng i ordentlig tid om aftenen.

Sidsel vil egentlig helst bo i storbyen og gå på cafe og i biografen. Men hun trives alligevel på gården, og er glad for de mange dyr. Foto: Sugi Thiru

Bopæl og børn - Det er dejligt at blive mand og kone - nu skal jeg ikke længere sige min kæreste hele tiden, nu kan jeg sige min kone, siger Christian lykkeligt og kysser Sidsel kærligt på kinden. Dokumentarfilmen "Et ægte par" skildrer både de lykkelige sider ved Christian og Sidsels ægteskab, men også de problemer og diskussioner, som helt naturligt opstår i ethvert ægteskab. - Min kone elsker storbyen. Men jeg vil gerne bo her og arbejde her altid. Så jeg flytter ikke, siger Christian bestemt. Sidsel elsker storbyen, hvor man kan gå på cafe og i biografen, og hun vil gerne flytte til København, hvor hun også har sin familie. Men Christian kan ikke bare sådan flytte til København, for han skal jo fodre dyrene hver dag. En anden ting, parret ofte har snakket om, er børn. De har prøvet at passe en dukke, en baby-simulator, for at se, hvordan det vil være at have en lille baby. - Det var sjovt, men også lidt hårdt. Babyen græd hele tiden om natten og skulle have sutteflaske, fortæller Sidsel. Dukken overbeviste Christian om, at det for ham er et nej tak til børn. - Vi er jo også handicappede og sådan, siger han og slår ud med armene. Sidsel ved dog ikke helt, hvad hun skal synes om det endnu. I hvert fald vil hun gerne prøve at passe dukken igen.

Sidsel har fået en god ide til det nye hønsehus der skal bygges, og Christian lytter tålmodigt, som man skal i et ægteskab. Foto: Sugi Thiru

På døren ind til gårdens butik hænger plakaten til dokumentarfilmen, som snart har premiere. Foto: Sugi Thiru