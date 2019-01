Et år efter vold og trusler på Langeskov Skole: - Det nytter, når forældre står sammen mod dårlig opførsel

Langeskov Skole har skruet op for skole-hjem-samarbejdet, siden Arbejdstilsynet afslørede problemer med elevvold og trusler. Indsatsen har gjort en mærkbar forskel, fortæller forældrerepræsentant og afdelingsleder her et år efter

- Det har været dejligt at få skabt et fortroligt forum, hvor vi kan tale om alt lige fra madpakker til sengetider og brug af digitale medier. Det har givet os et stærkere fællesskab i forældregruppen, og vi har fået nogle værktøjer til at få skabt et stærkere fællesskab mellem børnene, fortæller Ida Louise Halberg.

Alle forældre i 0. til 2. klasse er blevet inviteret til et indledende - obligatorisk - foredrag med pædagogisk konsulent Marianne Helleskov . Og hun har efterfølgende stået i spidsen for to klassemøder på hver årgang, hvor emnet for debatten har været sprog og adfærd.

Langeskov Skole kom i oktober 2017 i mediernes søgelys, da Fyens Stiftstidende kunne fortælle, at afdeling Pilen, hvor 0.-3. klasse holder til, har fået et påbud fra Arbejdstilsynet. I rapporten fra Arbejdstilsynet stod blandt andet: "At der næsten dagligt forekommer verbale krænkelser og trusler mod lærerne, at der periodevis forekommer fysisk vold som stenkast og fingre, der brækkes bagover, og at der cirka en gang om ugen forekommer slåskampe mellem børnene". Afdeling Pilen huser cirka 265 elever, 20 lærere og ti pædagoger. Pilen har en almendel samt to specialklasser.Skolen har siden da levet op til Arbejdstilsynets krav samt søsat en kampagne for bedre sprog, adfærd og trivsel i samarbejde med virksomheden "Mellem Mennesker" ved pædagogisk konsulent Marianne Helleskov.

Skoleleder: Vi er blevet klogere

Men skolen har også lært meget af forløbet, fortæller Jacob Due Andersen, der er afdelingsleder på Pilen.

- For ti år siden havde man sagt, det er ikke skolens opgave det her. Men vi må bare erkende, at der er sket rigtig meget med skolen og samfundet, mens skole-hjem-samtalerne ligner dem, jeg selv var til for 30 år siden. Den må vi tage på vores kappe. Vi er i forløbet blevet meget klogere på at få skabt det stærke fællesskab, der skal være fundamentet for en fornuftig skolegang.

Pilen huser Langeskov Skoles sfo samt årgangene 0.- 3.klasse - herunder en række specialklasser. Og det er både i de almindelige klasser og i specialklasserne, at der tidligere blev konstateret problemer med vold og trusler. I Arbejdstilsynets rapport kunne man blandt andet læse om lærere, der dagligt blev udsat for fysisk vold i form af spark, bid, slag, spyt og riv, skulderskub og kasten med sten. Lærerne skulle desuden finde sig i at blive kaldt "store, fede pikslikker" og "luder" samt et par gange om måneden at blive udsat for diverse trusler som f.eks. "Du skal dø," og "Jeg henter en kniv derhjemme og tager med."