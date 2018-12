Erik har reddet kirsebærfestivalen

Pensionist Erik Heilmann Jørgensen er sprunget til som ny formand for festivalen, som ellers var truet med at blive aflyst til næste år.

Kerteminde: - Vi har her til aften valgt en ny formand for Kirsebærfestivalen, fortæller næstformand for Foreningen for Kunst og Kultur på Kertemindeegnen og Kirsebærfestivalen, Aleksandra Pfeil.

Yderligere tre bestyrelsesmedlemmer har meldt sig på banen og er valgt ind. Navnet på den nye formand er Erik Heilmann Jørgensen, pensionist og bosat i Kerteminde. De tre nye bestyrelsesmedlemmer er: Jørn Dalgaard, Sortekilde, Kerteminde, Maria Lyngby, Munkebo og Linda Jonsen fra Revninge.

Aleksandra Pfeil fortæller, at tre ud af fire havde meldt sig på baggrund af Kirsebærfestivalens råb om hjælp i forhold til bestyrelsesmedlemmer og formand.

- De var faktisk så ivrige, at der var tre der gerne ville være formand, og det er jo helt fantastisk! Vi er rigtig glade for interessen for at føre festivalen videre. Vi har mandag aften drøftet flere ting, og der er allerede nu nye idéer fra de nye medlemmer, så det bliver spændende at se hvordan det kommer til at udvikle sig. Alle er faktisk stemt for at kulturen skal rangere endnu højere end hidtil, og det er jeg rigtig glad for, slutter næstformanden.

Den nye bestyrelse er klar til at smøge ærmerne op og tager fat på en ny festivalsæson den 8. januar 2019.