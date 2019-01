Erhvervsvirksomheder skal til nytårskur

Kerteminde Kommune: Alle erhvervsvirksomheder i Kerteminde Kommune er mandag 21. januar kl. 17 til 20 inviteret til nytårskur og uddeling af "Årets Innovationspris 2018". Det foregår på Johannes Larsen Museet.

Man lægger ud med en velkomst ved borgmester Kasper Ejsing Olesen, inden et oplæg ved forretningschef Mikkel Christoffersen fra Odense Robotics.

Key Account Manager Kim Rasmussen fra Stok Emballage Langeskov kommer også med et oplæg.

Der er musikalsk underholdning ved Vini Iuel. Hun er ud over at være en international anerkendt jazz- og bossanovasangerinde, også godsejerfrue på Lundsgårds Gods. Vini Iuel er ligeledes initiativtager til at få Kulturhuset Anexet sat på landkortet på verdensplan.

Prisoverrækkelse "Årets innovationspris 2018" og virksomhedsportræt er lagt i hænderne på formand for Kerteminde Erhvervsforening, Jess Aagaard.