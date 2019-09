Erfaren brolægger fra Langeskov: Renæssancehavnens sten er uheldigt indkøbt og lagt

Jørn Madsen har været brolægger, siden han var 13 år gammel. Nu er han 70, og i sit lange liv som brolægger har han været med til at bygge Rådhuspladsen i Odense, Lindøhavnen og utallige opgaver i fynske og jyske kommuner. Han er ikke just begejstret for projektet omkring Renæssancehavnen.