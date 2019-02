Er du vild med dans? Ny forening byder op i Kerteminde

Kerteminde: At fremme glæden ved bevægelse gennem dans, musik og socialt samvær. Sådan lyder formålsparagraffen blandt andet i en ny forening, der i løbet af vintermørket, har set dagens lys i Kerteminde.

Kerteminde Dance blev indviet sidst i januar og træner nu to gange om ugen, hver onsdag og lørdag. Bag initiativet står blandt andre Torben Saugmann, der nu er formand for Kerteminde Dance:

- Det kommer sig af, at de fire danseinstruktører henvendte sig til mig, fordi de længe har gået med tanken om at starte en danse-forening. Og så gjorde vi det, fortæller han.

Selvom musikken allerede spiller, og der danses på livet løs, mangler foreningen dog en enkelt formalitet: En godkendelse af Kerteminde Kommune. Det forventes at falde på plads på et møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag eftermiddag. Derefter vil foreningen kunne opnå medlemstilskud til medlemmer under 25 år fra 2020.

Kerteminde Dance og de fire instruktører Eva Anna Davidsen, Tina Aarosin Lassen, Lis Lindgaard og Ida Agerbæk holder til i kondirummet i Kerteminde-hallen. Kontingentet koster 100 kroner hvert halve år eller 35 kroner pr. gang. (hynke)