- Det handler om at lykkes i kraft af sin størrelse. Det at man er tæt på hinanden, beslutningssystemerne er komprimerede, vi ved, hvem der træffer beslutninger, og der er meget kort afstand ud til aktørerne, konstaterer kommunaldirektør i Struer Kommune, Mads Gammelmark.

Selvom afstemningen endte med et stort nej, fik man i Struer noget meget vigtigt ud af afstemningen. Afklaring. Man begyndte at arbejde ud fra, at kommunes størrelse var en fordel i stedet for en ulempe.

I 2015 gik borgerne i Struer Kommune til en folkeafstemning om en sammenlægning med nabokommunen Holstebro. De to byråd var blevet enige om, at begge kommuner kunne drage fordel af det. Det viste sig dog, at borgerne i Struer langt fra var enige i, at en sammenlægning var en god ide. 67,9 procent stemte nemlig nej.

Nordøstfyn: Kerteminde Kommune er langt fra den eneste lille kommune med store udfordringer. Det er heller ikke den eneste kommune, hvor spørgsmålet om at slå sig sammen med nabokommunen har været oppe at vende.

Flere borgere i Kerteminde Kommune synes, at kommunen er for lille til at klare fremtidens udfordringer og bør lægges sammen med Odense eller Nyborg Kommune. I denne serie forsøger vi henover julen at komme rundt om spørgsmålet: Er Kerteminde Kommune for lille? Samtidig forsøger vi at finde ud af, om en sammenlægning overhovedet er realistisk. I dag kan du læse om erfaringer fra Struer Kommune, der var tæt på en sammenlægning i 2015. Vi kigger desuden på fordelene ved en lille kommune. Den 23. december kunne du læse om læsernes reaktion på spørgsmålet: Er Kerteminde Kommune for lille?, og om lokalredaktørens mening om en sammenlægning. Den 24. december huskede to pensionerede journalister tilbage på sammenlægningen i 2007, og vi kiggede på fordelene ved en større kommune. Dette kan du se frem til: 28. december: Kommunaldirektøren fortæller om Kertemindes udfordringer, og hvad siger de egentlig til en sammenlægning i byrådet? 30. december: Er en sammenlægning overhovedet mulig? Og vil Odense eller Nyborg være med til det?

Positivt selvbillede

- I Struer havde man et selvbillede af, at man var klemt økonomisk og ikke kunne få enderne til at hænge sammen. Vi skal spare igen i år, og det skal vi nok også næste år. Det er for ledelse og også politisk en kæmpe demotivations-faktor, fordi man ikke kigger frem mod noget, man ønsker sig, men frem mod noget man skal prøve at undgå, fortæller Mads Gammelmark, der blev ansat som kommunaldirektør i Struer Kommune i 2017.

Ifølge ham har selvbilledet stor indflydelse på, hvordan man handler som kommune. Heldigvis er billedet ved at ændre sig i Struer. Det skyldes ikke mindst et håbefuldt byråd, der tror på, at man kan blive bedre. Man tager udgangspunkt i at drive det bedste frem i kommunen, for de penge der er.

- Der skal også være stor tillid administrativt, politisk og ude i samfundet. Det handler om åbenhed og om at række ud efter hinanden i sådan et lokalsamfund. Det er det, der er den afgørende opskrift for at skaffe opbakning til, at man kan få noget til at lykkes, under de vilkår man står i.

Et vigtigt skridt i at etablere den tillid har i Struer været, at de ansatte i kommunen er stolte af deres arbejde, så der kommer en positiv fortælling derfra. Desuden påpeger Mads Gammelmark, at det er vigtigt at lave begivenheder, der kan samle lokalsamfundet.