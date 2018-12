Er Esterhøjgaard forfalden og nedrivningsværdig, eller mangler den blot lidt maling?

Miljø- og teknikudvalget skal beslutte, om Gert Tofte må rive Esterhøjgaard ned.

Mesinge: Hvor faldefærdig skal en bevaringsværdig bygning være, før man må rive den ned? Det skal miljø- og teknikudvalget tage stilling til på tirsdag, hvor de skal beslutte, om det er for sent at redde den gamle gård Esterhøjgaard i Mesinge. Det er ejeren Gert Tofte, der har søgt om at få lov til at rive gården ned, som han mener, det vil koste op imod seks millioner kroner at redde. Fordi gården har fået prædikatet "bevaringsværdig", kræver det tilladelse fra byrådet at rive gården ned. Administrationen anbefaler, at han får lov til at rive gården ned, fordi gården er temmelig forfalden og ikke pynter i bybilledet. Den vurdering af gården er Bevarings- og miljøforeningen for Kerteminde Kommune til gengæld ikke enig i. - Bygningerne danner et godt arkitektonisk byrum og historisk og miljømæssigt fremtræder gården særligt bevaringsværdig, med stor autentisk fortælleværdi. "Umistelig" ville være et rimeligt udtryk, skriver foreningen i et brev til udvalget.

Udvikling i Mesinge Bevarings- og miljøforeningen for Kerteminde Kommune vurderer, at gården er i "god stand", og der alene er et "efterslæb på vedligehold". - Vi mener ikke, der er grundlag for at give en nedrivningstilladelse. - Skulle byrådet mod forventning alligevel tillade nedrivning af en bevaringsværdig og vigtig bygning, skal man være klar over, at Mesinge by mister historisk identitet, og byrumsmæssigt bliver bygaden efterladt uden dets mest markante fikspunkt, skriver foreningen. Medlem af miljø- og teknikudvalget, Terje Pedersen (DF), forventer, at udvalget vil følge administrationens indstilling og give Gert Tofte lov til at rive gården ned. - Jeg ser det som en økonomisk uoverskuelig opgave at begynde at renovere gården, forklarer Terje Pedersen, der håber, at der i stedet for den faldefærdige gård vil blive plads til nye projekter, der kan puste nyt liv i Mesinge. - Det kunne være et godt sted at ligge nogle nye boliger og skabe noget udvikling i Mesinge, siger Terje Pedersen.

Uafhængig vurdering Formand for udvalget, Jesper Hempler (SF), er lidt mere forsigtig i sin vurdering af sagen. - Jeg synes, at når vi har bygninger, der er klassificeret som bevaringsværdige, så skal der være gode begrundelser for at give en nedrivningstilladelse. - Det er vanskeligt at vurdere, om der er uoprettelige skader, eller der ikke er, så det kunne være, vi skulle have nogen til at give et uvildigt bud på, hvilken stand huset er i, siger Jesper Hempler.