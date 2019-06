Entreprenør har ventet 60 dage på en byggetilladelse: Får jeg ikke snart grønt lys, flytter jeg til Odense

Jonas Nielsen, indehaver af entreprenørfirmaet Joni Manpower ApS, tripper for at komme i gang med at bygge til sin virksomhed i Kerteminde. Foreløbigt har han ventet over to måneder på at få behandlet sin byggesag i Kerteminde Kommune. Nu begynder han at overveje at rykke sit firma til Odense.

- Men det er alt for småt. Vi kan slet ikke være der, siger entreprenøren og fortæller, at firmaet nu har 14 mand fastansat, og han desuden hyrer op til 10 mand ind, når han har opgaver til det.

Jonas Nielsen er indehaver af det lokale entreprenørfirma Joni Manpower ApS, og det går så godt for hans virksomhed, at han gerne vil bygge to store haller til sine maskiner og en privatbolig på Strandvangen i Kerteminde. Her har han købt en grund af Lasto A/S med det forbehold, at Joni Manpower ApS får lov til at bygge på grunden, som er på 9700 kvadratmeter.

En af sagerne er Jonas Nielsens, og selv om han lige nu har væbnet sig med tålmodighed, må han alligevel erkende, at han er frustreret, og en plan B begynder nu at presse sig på.

Kerteminde: Ventetiden på at få behandlet en byggesag er gået den forkerte vej, selv om Kerteminde Kommune 1. april ansatte to nye medarbejdere til at behandle byggesager.

Lige nu mangler vi bare det stempel fra kommunen, så vi kan komme i gang. Derfor er det frustrerende at blive ved med at vente, men det er også synd, at jeg ringer og rykker byggesagsbehandleren hele tiden, for hun kan jo ikke gøre mere.

Har ventet i to en halv måned

Siden januar har Jonas Nielsen arbejdet på, at hans firma kunne få lov til at bygge på Strandvangen.

- Det er nu to en halv måned siden, at vi aftalte med sælger, at vi skulle købe grunden, men vi kan ikke komme til at købe den, for den er egentlig ikke udstykket. Vi venter alle bare på, at kommunen vil give os svar, forklarer han og fortæller, at han har været i kontakt med en kommunal byggesagsbehandler, og det er slet ikke den pågældende medarbejder, han vil kritisere.

- Hun er rigtig rar. Hun har fortalt os, at sagen er sendt videre, så hun har gjort, hvad hun kunne for, at vi kunne komme hurtigt i gang, siger Jonas Nielsen.

Han har materialerne til byggeriet klar, og de bliver lige nu opbevaret på andre pladser, som firmaet har lejet sig ind på.

- Derfor koster det os lige nu mange penge hver måned, at der ikke sker noget, fastslår han.

Jonas Nielsen kunne vælge at bygge i Tietgenbyen i Odense.

- Her ligger grundene jo klar til os, men jeg er født og opvokset i Kerteminde, og jeg vil gerne blive i Kerteminde, forklarer han.

- Men vi planlægger altså at bygge for omkring fire millioner, og derfor er det lidt dårligt, at der ikke sker noget, når vi er et firma, der gerne vil bruge de penge på kommunes jord. Hvis vi ringede til Odense Kommune, ville de jo stå klar med det samme, mener Jonas Nielsen.

Han fortæller, at han har en kollega, der har bygget i Tietgenbyen, og det var inden for ganske få uger, at han fik lov til at bygge, fordi det er industrijord, og der er en lokalplan for, at der må bygges.

- Der er ikke noget af det, vi vil bygge, hvor vi ikke overholder noget. Derfor var det egentlig bare at sige: Ja tak, det må I gerne. Det var jo noget andet, hvis vi skulle starte helt forfra med en lokalplan, siger Jonas Nielsen.