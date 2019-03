Enlig byggesagsbehandler slukker ildebrande: Før tog det 6 dage, nu tager det 84 dage at få godkendt et hus

En medarbejder blev sparet væk. To medarbejdere sagde op, og så steg ventetiden på byggesager med raketfart. Lige nu skal en enkelt medarbejdere behandle alle byggesager i Kerteminde Kommune.

Kerteminde: - Det er træls, siger arkitekt Thomas Hillerup Vaag, om de lange byggesagsbehandlingstiders betydning for hans forretning. - For det betyder selvfølgelig, at der er nogen opgaver, som vi ikke kan sætte i gang, da vi ingen byggetilladelse har, forklarer Thomas Vaag, der driver tegnestuen Vaag Arkitekter, der blandt andet har tegnet den nye udvidelse af Tornøes Hotel i Kerteminde. Indtil for et par måneder siden gik det ellers rimelig hurtigt, når erhvervsdrivende eller private skulle have et nyt byggeri godkendt. I december kunne administrationen prale af, at erhvervssager blev godkendt samme dag de kom ind, og en-familiehuse tog i gennemsnit kun 6,3 dage. I januar væltede læsset imidlertid i kommunens byggesags-afdeling. Byrådet havde nemlig valgt at spare en af de fire medarbejdere væk. Og da to af de tilbageværende medarbejdere efterfølgende sagde op, steg ventetiderne med raketfart. I midten af februar var sagsbehandlingstiden for et en-familiehus oppe på 84 dage og for en almindelig erhvervssag var sagsbehandlingstiden steget til 41 dage.

Det kunne en børnehaveklasse have gjort bedre. Det hjælper jo ikke noget at stoppe al sagsbehandling for at spare penge. Det er jo ligesom, hvis en landmand lader være med at så om foråret, fordi han mangler penge, så går det jo helt galt til efteråret. Alting går jo i stå, hvis vi ikke investerer. Tømrermester Jesper Bergholdt.

Medarbejder slukker ildebrande Endnu mere kontant i sin vurdering af kommunens sagsbehandlingstider er tømrer Jesper Bergholdt, der har sit eget tømrerfirma i Mesinge. - Det kunne en børnehaveklasse have gjort bedre. Det hjælper jo ikke noget at stoppe al sagsbehandling for at spare penge. Det er jo ligesom, hvis en landmand lader være med at så om foråret, fordi han mangler penge, så går det jo helt galt til efteråret. Alting går jo i stå, hvis vi ikke investerer, siger Jesper Bergholdt, der kun har rosende ord til den enlige medarbejder, der i øjeblikket sidder og behandler alle kommunens byggesager. - Han er jo en stakkel, for han kan jo hverken gøre fra eller til. Han skal bare slukke ildebrande.

Ekstra udgifter Både Jesper Bergholdt og Thomas Vaag har ellers været tilfredse med kommunens behandling af byggesager frem til starten af 2019. - Der kan altid være en sag, der trækker ud, men generelt synes jeg, det har foregået rimeligt, siger arkitekt Thomas Vaag, der i øjeblikket ikke engang kan få at vide, hvor lang tid han skal vente på at få en byggesag behandlet. - Når man har en virksomhed og gerne vil sætte noget i gang, så vil vi gerne kunne lægge en tidsplan, og det har jeg svært ved i øjeblikket, for jeg kender jo ikke tiden for myndighedsbehandlingen. Og når bygherren har svært ved at planlægge et byggeri, betyder det ofte, at der løber ekstra udgifter på, hvad enten det er et privat- eller erhvervsbyggeri. - Hvis man har investeret i et eller andet og regner med, at det tager et halvt år, før man er i gang, og det så tager to måneder mere, så har man jo to måneder mere, hvor man skal betale grundudgifter, husleje eller andre dobbelte udgifter, fordi man ikke kan flytte, siger Thomas Vaag.

To nye medarbejdere Den 1. april starter to nye medarbejdere på byggesags-kontoret til erstatning for de to, der sagde op. Og Thomas Vaag håber, at sagsbehandlingstiden så begynder at falde igen. - Men jeg ved også, at der er rigtig meget erfaring, der er gået tabt ved det skifte, der er sket. De to, der har sagt op, var meget erfarne byggesagsmedarbejdere. Og der går en del tid inden en ung byggesagsmedarbejder kommer op på det niveau. Man kan ikke bare regne en time for en time, siger han. Hvad den øgede sagsbehandlingstid betyder for aktiviteten i kommunen på længere sigt, er svært at gøre op. - Jeg kan ikke vurdere, om den øgede sagsbehandlingstid gør, at der så er mindre interesse for at udvikle. Men det er væsentligt for, hvordan man leder kommunen, at man har nogle fornuftige sagsbehandlingstider, siger Thomas Vaag.