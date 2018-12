Engelske julesange på Kerteminde Bibliotek

Kerteminde: Tirsdag den 18. december kl. 19 tager Kerteminde Biblioteks Venner en god gammel engelsk tradition - nemlig Christmas carols - op sammen med Lucy Bergström, der leder arrangementet og fortæller om sangenes baggrund og om skikken med at synge julesange udendørs. Joni Kristensen spiller klaver til sangene, som i det gamle England blev turneret fra dør til dør, og bl.a. havde til formål at indsamle penge til et godt formål. På Kerteminde Bibliotek i Strandgade kan man nøjes med at give 20 kroner og til gengæld få både juice og kage. /exp