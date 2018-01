Martin Bæk åbner lørdag den 3. februar Plan B Sportsbar i Langeskov Centret. Her håber han, at han kan komme til at skabe en pubkultur som den, han kender fra sine fodboldrejser til England.

- Der er jo mange, der ser sport, og det er da sjovere at se en kamp sammen, end det er at sidde alene, fastslår han.

- Her mødes folk i alle aldre på kryds og tværs. Det er et sted, hvor man dumper ind og hænger ud, drikker en øl og ser noget sport sammen.

- Jeg er vild med engelsk fodbold og har brugt mange af mine sparepenge på at tage til England for at se mit hold, Liverpool, spille, forklarer han og fortæller, at han i England også har stiftet bekendtskab med pubkulturen, og det er en kultur, som har vundet hans hjerte.

- Her lagde jeg ud med at komme på Den Røde Pimpernel i Kerteminde. Jeg tror ikke, at mine forældre var så vilde med det, og de vidste det heller ikke i begyndelsen, men da de fandt ud af det, måtte de jo acceptere det, siger han med skuldertræk.

- Jeg kan godt lide, at der er fest og farver, og jeg kan lide den gode stemning, som er i det miljø, forklarer han og fortæller med et grin, at han selv begyndte at gå i byen, da han var 14 år.

Martin Bæk fra Langeskov har længe drømt om selv at eje et værthus.

Siden omkring 2006 har han drevet tømrerfirmaet, Mbæk ApS, men da han af helbredsmæssige årsager ikke længere er i stand til at arbejde som tømrer i samme grad som tidligere, måtte han have en plan B, og her kom drømmen om et værthus ind.

- Da der ikke er nogen bar eller et værtshus i Langeskov, synes jeg, at det var et godt sted at åbne. Her er et stort opland, og nu er togstoppet her også, så når jeg lukker baren, kan folk tage toget videre i byen - enten til Odense eller Nyborg, understreger han og synes også, at lokalet, han har fået i Langeskov Centret, ligger godt i forhold til parkeringspladser.

Det vil ikke kun være fodbold, som kommer til at blive vist på skærmen i sportsbaren.

- Det er selvfølgelig fodbold, som mange interesserer sig for, men der vil da også blive set eksempelvis Vinter-OL og Tour de France, når det bliver aktuelt. Det helt store i år bliver selvfølgelig VM i fodbold, hvor Danmark jo nu er med, fastslår han.

I Plan B Sportsbar er det også muligt at samles om andet end tv-skærmen, for i baren er der desuden billard, pool, bordfodbold og dart.

- Jeg håber også, at folk vil kigge ind i baren med familien, når de alligevel er her i centret for at handle, siger Martin Bæk, der også gerne vil have, at baren bliver et sted, hvor man ligesom på de engelske pubber kan have sin børn med.

Han har selv haft sin seksårige datter, Filippa, med på pub i England.

- Her løb hun jo rundt og legede med de andre børn, og det er sådan et miljø, jeg gerne vil have, at der er plads til her i baren.

Sportsbaren åbner lørdag den 3. februar, hvor der i dagtimerne vil være en reception med øl, vin, sodavand og snacks, og om aftenen spiller Rejsekammerater, som er et band, der giver en musikalsk rejse ind i Kim Larsens univers.

På sigt vil der komme flere arrangementer med livemusik, fortæller barindehaveren.

- Og til livearrangementerne vil der altid være dørmænd på. Der giver en tryghed, for de mennesker, der kommer, ved jeg af erfaring.

Der er indgang til baren fra parkeringspladsen ud mod Grønvej, og der er også en indgangsdør inde i centret, men den er låst fra klokken 21, når centret lukker.