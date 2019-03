Eneste kommune på Fyn uden parkeringsvagter: Nu skal det være slut med parkerings-anarkiet

Kerteminde: Siden Fyns Politi i maj 2016 nedlagde parkeringskontrollen, har det været stort set umuligt at få en parkeringsbøde i Kerteminde Kommune.

Mens andre fynske kommuner har indført deres egen parkeringskontrol, har der indtil videre ikke kunnet skabes enighed om, hvem der skal kontrollere, og hvordan det skal foregå i Kerteminde. Og i dag er kommunen den eneste på Fyn, hvor der ikke er parkeringsvagter, der går rundt og kontrollerer at borgerne parkerer efter reglerne.

- Det er jo det rene anarki. Vi må bare erkende, at det ikke fungerer, hvis der ikke er nogen parkeringsvagter. Det er ligesom fartgrænserne på landevejen, der er nogen, der skal håndhæve dem, ellers kører folk bare, som de har lyst til, siger medlem af miljø- og teknikudvalget Terje Petersen (DF).

I næste uge skal politikerne endnu engang diskutere, om det er på tide at sætte en stopper for anarkiet i Kerteminde, og på forhånd ser det ud til, at der er flertal i miljø- og teknikudvalget for et forslag om at leje parkeringsvagter i fem timer om ugen hos Faaborg-Midtfyn Kommune til at patruljere i Kerteminde.

- Personlig så synes jeg, det er et fint forslag. Det er en begrænset kontrol, der ikke er konstant, men fok kommer til at få en viden om, at der er en kontrol, siger udvalgsformand Jesper Hempler (SF).