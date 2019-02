Endnu ingen penge til musical festival ved Kirsebærfestivalen

Nordøstfyn: Kultur og fritidsudvalget skulle først på ugen beslutte, om de ville bevilge tilskud til fire ansøgninger, der var kommet forud for mødet.

Nordisk Musical Festival søgte om 50.000 kroner til at afholde en musical festival i samarbejde med Kirsebærfestivalen - fra den 18. juli til 21. juli.

Her vil man have koncerter med uddrag fra musicals fra nordiskeland, samt mulighed for forskellige aktiviteter som workshops og musicals. Udvalget bevilgede ikke pengene. Politikerne ønsker først en verificering af samarbejdet mellem Kirsebærfestivalen og musicalfestivalen, samt at vide hvor festivalen afholdes.

Udvalget besluttede at bevilge Turismens Venner et tilskud på 5000 kroner til at arrangere koncerter fra 26. juni og seks onsdage frem med lokale orkestre til at byde turister velkommen til Kerteminde. Foreningen havde søgt om et tilskud på 15.000 kroner.

Kulturforeningen for Anexet ved Lundsgaard Gods fik bevilget 5000 kroner i underskudsgaranti til at arrangere en jazzkoncert med trioen Kauflin/Fonnesbæk/Williams den 15. februar.

Langeskov Biblioteks Venner og Munkebo Fodslaw søgte og fik et tilskud på 3000 kroner til at arrangere en kulturvandring ved Bytoften i Langeskov den 28.april. /mtt