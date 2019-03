Endelig sorte tal på bundlinjen: Superbrugsen jubler over millionoverskud

Kerteminde Brugsforenings bestyrelse krævede, at Superbrugsen i Kerteminde skulle forberede tallet fra 2017 med en million. På SuperBrugsens generalforsamling fredag aften kunne de fremmødte glæde sig over, at det lykkedes.

Han fortalte, at efterslæbene skyldes, at der blev indført et nyt regnskabssystem , hvor der forekom en del fejlposteringer af udgifter og indtægter.

- De sidste to til tre år har vi haft en del efterslæb fra årene før, som har gjort, at det kneb med at opnå det ønskede resultat, forklarede Martin Helle i sin beretning.

Da Superbrugsen blev ombygget i 2013, blev der budgetteret med et underskud de første tre år efter ombygningen. Det fjerde år - i 2017 - kunne gå i nul, og så forventede man efter fem år atter at være på rette kurs.

Superbrugsen nåede i 2018 en rekordomsætning med en stigning på 4,5 procent, og resultatet blev derfor forbedret med over to millioner kroner.

Kerteminde: Bestyrelsen for Kerteminde Brugsforenings krav til medarbejderne i Superbrugsen i Kerteminde var i 2017, at omsætningen skulle forberedes med en million kroner i 2018.

Vaskehal og parkeringsplads

Formanden tror på, at 2019 bliver et stort år for Kerteminde Brugsforening. Der er budgetteret med et overskud på niveau med 2018.

- Selv om vi med alvor ser på bidragene til COOP, som stiger meget på grund af de store IT-omkostninger, der opstår ved at implementere et nyt IT-system. Denne store omkostning forløber over nogle år endnu. Der vil også blive en del udfordringer for personalet med det nye IT-system, men de skal nu nok klare det. Vi er mere nervøse for, om COOP kan, fastslog han.

Martin Helle fortalte desuden, at Superbrugsen har planer om at bygge en vaskehal ved deres benzinanlæg. Det er noget, som mange medlemmer har efterspurgt, og planlægning er den, er man nu i gang med i samarbejde med OK.

Brugsuddeleren sagde i sin beretning, at han regner med, at byggeriet af den vil gå i gang efter sommersalget.

Derudover er der planer om at få indrettet forretningens parkeringsplads på "en fornuftig måde."

I efteråret blev der vedtaget en ny lokalplan for området, hvor Superbrugsen ligger. Det er muligt at udvide forretningen, men bestyrelsesformanden fastslog, at Superbrugsen ikke har nogen planer om at udvide, selv om det har været nævnt i medierne.

- Vi kan eller må bygge til. Vi skal ikke, understregede han.