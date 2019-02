Endelig nyt fra Munkebo Bycenter: Nu skal der være cafe og ungdomsboliger

- Kontorlejere er der desværre ikke så mange af, så det er jo et spørgsmål om at gå i den retning, hvor man kan få det udlejet. Og det kan man netop ved ungdomsboliger. Vi er jo tæt på Odense. Bussen er lige uden for døren, og vi kan leje dem (kollegieværelserne red.) billigere ud end inde i Odense. Odense er faktisk blevet rigtig dyr i forhold til kollegieværelser.

- Vi er i gang med at konvertere et af kontorlokalerne på førstesalen i den eksisterende bygning til ungdomsboliger. Kontoret har i forvejen en masse små cellekontorer, så det er rigtig oplagt. Reelt skal vi kun lave et par vægge og døre, nogle brusekabiner og lidt udvidelse af køkkenet, og så er det næsten oppe at køre, fortæller en af de nye centerejere, Allan Jørgensen.

Cafe med udendørsservering

Noget andet, borgerne i Munkebo kan glæde sig til, er udsigterne til en cafe. Ejerne af bycentret har nemlig besluttet at bruge penge på at ændre og opdele et stort lokale, der ligger under tandlægen og lave faciliteter til en cafe.

- Det er blevet en relevant beslutning for os at forandre lokalet. Det kan ikke hjælpe noget, at vi bliver ved med at søge efter en lejer, der ikke findes. Selvom det ikke er sjovt at skulle bruge penge på at opdele og forandre, så er det den konsekvens, vi har taget for at få gang i det her lokale, konstaterer Allan Jørgensen.

- Vi opdeler det til tre små lejemål af knap 80 kvadratmeter. Og så laver vi cafe - eller vi laver ikke cafeen, men vi laver lokalet, så cafeen kan åbne. Jeg er blevet kontaktet et par gange af et par flinke damer, som har været interesserede i at starte en cafe, men de har ikke ønsket at ligge i for stort et lokale og heller ikke inde i centeret. De vil gerne have den fine beliggenhed ud til Lindøalléen, og det kræver, at vi ændrer lidt på det indvendige, siger Allan Jørgensen og fortæller, at der skal sættes klart glas op og laves ny hoveddør ud mod alléen - der vil også være mulighed for udendørsservering, når vejret bliver bedre.

Arbejdet med at opdele lokalet begynder torsdag i næste uge. Allan Jørgensen holder dog lidt endnu på hemmeligheden, om hvem der skal åbne café.