En tur mere med oplevelsesparken

Kerteminde: Da teknisk udvalg sidst skulle behandle et lokalplanforslag, der skal bane vej for den oplevelsespark, Hans Andersen gerne vil etablere ved siden af Sybergland, tilføjede de nogle præcisioner, der skulle skrives ind i planen. Det førte til, at Hans Andersen inviterede udvalget på besigtigelse i det område, der skal huse parken.

- Det hjalp faktisk at komme ud i virkeligheden - i stedet for bare at se streger på et stykke papir, siger udvalgets formand Jesper Hempler (SF).

- Vi enedes om, at vi fastholder kravet om taghældning på restaurantbygningen. Men vi har valgt at frafalde kravet om, at restauranten skal lukke klokken 23, vi siger 24 i stedet for - og 10-12 gange om året skal der gives tilladelse til endnu længere åbent. Det er ikke meningen, at det skal blive et selskabslokale, men hvis f. eks. et firma har holdt et arrangement, kan det godt være, at de gerne vil kunne afslutte i restauranten og have brug for at blive lidt længere, forklarer Jesper Hempler.

Om ændringerne til lokalplanforslaget er så omfattende, at det bliver nødvendigt med en ny høring, skal forvaltningen nu undersøge. Men under alle omstændigheder skal sagen til ny behandling i teknisk udvalg og derefter videre til økonomiudvalg og byråd./ström