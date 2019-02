En sluse-mand takker af: - Ideen kan man jo bare grave op af skuffen og bruge

Idemand til slusen Leif "Romsø" Hansen er glad for, at Folkeslusen Kerteminde fører hans ide videre. Selv er han færdig med slusearbejdet.

Kerteminde: Den nye forening Folkeslusen Kerteminde vil fortsat arbejde med det oprindelige projekt med en sluse i Kerteminde Havn.

Det glæder idémanden bag slusen Leif "Romsø" Hansen.

- Ideen kan man jo bare grave op af skuffen og bruge, siger Leif "Romsø" Hansen, der dog ikke selv har planer om at gå med i foreningen.

- Jeg bakker op om dem. Men jeg vil også have lov til at sige, at nu er jeg blevet 80 år, og jeg har været med i det her slusehalløj i ti år, så jeg har ligesom ikke energi til at fortsætte, konstaterer Leif "Romsø" Hansen og tilføjer, at han glædeligt giver ideen videre.

- Den nye Folkesluse har den positive vinkel, at den nu lægger op til frivilligheden, og hvis man så kan få et nyt byråd til at acceptere, at det er dem, der skal påtage sig ansvaret, så tror jeg på ideen, siger Leif "Romsø" Hansen, der hele tiden har ment, at det skulle være en kommunal opgave at stå for slusen.

Folkeslusen Kerteminde lægger op til, at alle bidrag fra grundejere skal være frivillige, og at det desuden skal være kommunens ansvar at stå for opførelse, vedligeholdelse og drift.

- Jeg tror på ideen. Om den så vil få mange frivillige bidrag, det er jo det store spørgsmål. Men hvis man kan skrabe de 20 millioner sammen, der skal supplere pengene fra Realdania, og Realdania så også vil støtte op omkring det nye projekt, og det vil de formodentlig, så kunne der godt tænkes at komme en sluse i Kerteminde. Og det synes jeg da ville være glimrende, siger han.