En ny Langeskov-tradition er skabt

- Det er rigtig fedt, hvis Langeskov mødes og ønsker hinanden Godt Nytår her hvert år, sagde borgmester Kasper Olesen, efter at han havde deltaget i Team Rynkeby Odenses første nytårsløb i Langeskov.

Langeskov: Man skulle se sig godt for på den lange gang i Langeskov Center mandag formiddag, for her skulle løbere og kunder med indkøbsvogne deles om pladsen.

Team Rynkeby Odense havde for første gang arrangeret et nytårsløb i Langeskov, og målet var torvet midt i centeret. Her samledes der i løbet af formiddagen flere hundrede mennesker, der enten havde deltaget i løbet eller var kommet for at heppe - kombineret med dem, der var ude at foretage de sidste nytårsindkøb.

- Mit må var 300 solgte billetter, og sidst jeg var inde og høre, var der solgt 275, så det er godt nok, til at jeg arrangerer løb igen til næste år, lovede Marianne Lund, der sammen med Pernille Egholm stod for løbet.

For ikke bare tog folk et par timer ud af en for nogle travl nytårsaftensdag for at løbe eller gå en tur, men de betalte også for det.

- Vi får 25-30.000 kroner ind på det her løb, for både champagne og kransekage, der bliver uddelt til deltagerne, er sponseret, oplyser Marianne Lund, og alle de rare penge går direkte til Børnecancerfonden.